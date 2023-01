Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi: l'unione è ormai solo di facciata

03 gennaio 2023 a

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, è arrivata la rottura di una delle coppie più famose del mondo. Il calciatore, presentato nella sua nuova squadra dell’Al-Nassr, è in una crisi profonda con la compagna, come ha svelato Telecinco. La coppia, secondo i rumors di gossip, si mostra unita davanti ai riflettori e sui social network, ma il proseguimento del rapporto sarebbe dettato unicamente dai contratti e dagli impegni pubblicitari che li legano. In ballo ci sono fior di milioni di euro e accordi commerciali che verrebbero meno in caso di rottura del legame della coppia. Lo stesso matrimonio, di cui si parlava da tempo, potrebbe non esserci mai.

Cr7 accetta l'offerta da mille e una notte. Da gennaio giocherà in Arabia

Tra i motivi della crisi ci sarebbe anche la scelta di Ronaldo di trasferirsi in Arabia Saudita, ricoperto d'oro, ma lontano dagli affetti. CR7, che sarà allenato da Rudi Garcia, ex conoscenza del calcio italiano, guadagnerà una cifra vicina ai 200 milioni di euro all’anno tra l’ingaggio che gli riconoscerà il club e le sponsorizzazioni e gli impegni da testimonial legati a tale accordo contrattuale. Oltre alla polemica d’amore a far discutere è stata anche la clausola inserita nel contratto dell’ex pallone d’oro: se il Newcastle si qualificherà per la Champions League lui potrà scegliere di trasferirsi di nuovo in Inghilterra e ritornare nel grande calcio, lasciando momentaneamente l’esilio dorato in Arabia.