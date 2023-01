In onda, gaffe clamorosa di Elsa Fornero. Cosa ha detto a Montaruli

05 gennaio 2023 a

Augusta Montaruli punge Elsa Fornero nel corso della puntata di In Onda di giovedì 5 gennaio, su La7. La professoressa, ministra nel governo di Mario Monti, è molto critica con la manovra del governo di Giorgia Meloni e l'esponente di FdI ricorda come lei "ha anche governato questo Paese, una piccola parte" di responsabilità delle condizioni economiche attuali ce l'ha. "Siamo nella situazione in cui anche per le pensioni dobbiamo risolvere i problemi" ereditati dai governi precedenti, afferma Montaruli.

A quel punto l'ex ministra viene chiamata a replicare dai conduttori Luca Telese e Marianna Aprile. "Non mi sono mai chiamata fuori, forse la sottosegretaria è molto giovane e non ricorda la situazione del 2011. La riforma delle pensioni era strutturale ma invece di essere migliorata è stata disfatta" argomenta Fornero. "Hanno cercato di demolire la riforma ma è ancora lì, bisogna dire al sottosegretario Ronzulli...", afferma poi la professoressa confondendo Montaruli con la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. "Ho fatto un errore clamoroso, mi scuso..." si corregge poi Fornero che comunque conclude il ragionamento rivendicando la bontà, a suo dire, della riforma che porta il suo nome.