Tg2, la gaffe della giornalista è virale: "Buon pomeriggio da Bari, in Umbria"

Un lapsus che ha fatto il giro dei social quello cui hanno assistito i telespettatori del Tg2 durante un servizio sul caldo anomalo che ha caratterizzato i giorni di festa tra Natale e Capodanno in molte zone d'Italia. Protagonista della curiosa gaffe la giornalista Carlotta Balena: “Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare qui in Umbria”, afferma l'inviata in Puglia che ha confuso in modo clamoroso la regione dalla quale parlava ai telespettatori.

Un errore, quello andato in onda nell’edizione del Tg2 di martedì 3 gennaio, troppo marchiano per non essere semplicemente un lapsus. In seguito la giornalista ha continuato a parlare senza accorgersi dello scivolone geografico, che però non le è stato perdonato da tanti commentatori sui social: “Quella alle spalle è Gubbio sul mare”, "Fake quella ruota panoramica è il London Eye di Londra" sono alcuni dei commenti pungenti e ironici che si leggono su Twitter.