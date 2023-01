In Onda, Annunziata lascia a bocca aperta Aprile e Telese: "Perché frotte di cinesi in Italia"

Giada Oricchio 04 gennaio 2023 a

Il Covid, la Cina, la volpe e i vaccini: così Lucia Annunziata ha stupito Luca Telese e Marianna Aprile, i conduttori del programma di LA7 “In Onda”. Il tema della puntata è Gryphon, la nuova variante di Sars Cov-2 che sta mettendo in ginocchio la Cina e in allarme l’Occidente. L’Italia è vigile anche se al momento non è prevista alcuna specifica misura di contenimento. La giornalista Rai ha osservato maliziosa: “Ma vi siete domandati come mai non appena si è riaperto tutto frotte di cinesi si sono precipitati in Italia?”, “Vengono a vaccinarsi” ha risposto di getto Marianna Aprile. E ha colto nel segno. Tant’è che la conduttrice di “Mezz’ora in più” ha replicato: “Certamente, ma certamente! In Cina c'è un problema di vaccini”.

L’analista geopolitico Dario Fabbri le ha dato ragione: “È vero, i loro sono meno efficaci”. Annunziata ha poi spiegato che la Cina ha un problema con la verità: “Ha sempre tenuto la volpe sotto il braccio, come direbbe Bersani. Cioè quando dici una bugia è come la coda della volpe che è lunga, quindi si vede, esce da sotto il braccio e si capisce”. Fuori di battuta, l’ex direttrice Rai ha criticato la mancanza di trasparenza da parte del governo di Xi Jinping: “I cinesi non hanno mai condiviso informazioni e questo non va bene. Al momento noi non sappiamo di cosa si tratta, quale variante è, mentre avremmo il diritto di sapere. L’altro problema è che i cinesi hanno mandato in Europa, con i permessi, un sacco di persone”.