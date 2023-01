Perché la nuova variante Covid è pericolosa: "Rapida e letale, contagerà tutti"

02 gennaio 2023 a

Sale la preoccupazione per la variante del Covid BF.7 che, in Cina, ha messo in ginocchio Shanghai. Secondo gli esperti, si tratta di una variante molto pericolosa. "È più rapida e letale, ci contagerà tutti", il grido di allarme dei medici ospedalieri della megalopoli cinese, dove il virus sta avanzando con estrema virulenza.

Ma il silenzio sui dati imposto dalle autorità di Pechino non consente di avere un quadro preciso della situazione. In Italia approntati screening negli aeroporti per individuare BF.7 insieme alla variante Gryphon. L'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto al governo cinese di fornire dati più precisi per poter valutare il rischio.

Secondo la società di ricerca britannica specializzata in salute pubblica Airfinity i morti al giorno in Cina sarebbero circa 9mila con un picco di casi giornalieri previsto a metà gennaio che arriverebbe a toccare i 3,7 milioni in 24 ore. Motivazioni sufficienti per prendere precauzioni, anche se le varie nazioni si stanno muovendo a macchia di leopardo.

Fra le ultime a decidere provvedimenti ci sono Israele e Giappone, che richiederanno un tampone negativo per i passeggeri che arrivano dalla Cina, e la Spagna, tampone negativo o certificato vaccinale. La Francia renderà pubbliche le sue misure nel weekend mentre la Germania ha annunciato un monitoraggio delle varianti negli aeroporti, pur evitando per ora l'obbligatorietà del test negativo. In controtendenza la scelta di Malta. La Valletta non introdurrà tamponi obbligatori e continuerà a monitorare la situazione "in comunicazione diretta con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie".

Da Bruxelles intanto la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, ha esortato in una lettera i Paesi dell'Ue a sorvegliare quella che viene definita "una situazione in evoluzione" aumentando la sorveglianza genomica. "Se compare una nuova variante del virus in Cina o nell'Ue dobbiamo individuarla tempestivamente per essere pronti a reagire rapidamente", le sue parole.