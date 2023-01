Tagadà, “si dimette se…”. Cosa svela Tarquinio su Papa Francesco: terremoto in Vaticano?

Valentina Bertoli 03 gennaio 2023 a

Si vocifera che la morte di Joseph Ratzinger abbia messo Papa Francesco di fronte a un bivio. È concreta la possibilità delle dimissioni di Jorge Bergoglio? La domanda tormenta i vaticanisti che in questi giorni hanno individuato nella presenza del Pontefice emerito un elemento di coesione e stabilità. Il direttore de L'Avvenire Marco Tarquinio, ospite a “Tagada”, programma di attualità, cronaca e costume, ricostruisce i precedenti storici e svela un retroscena interessante: “Papa Francesco ha predisposto un documento nel quale dà indicazioni precise sul da farsi”.

Venuto meno il Pontefice emerito, lo scompiglio ha avuto la meglio sul pontificato di Papa Francesco. Secondo la Gendarmeria vaticana, sono state 65mila le persone che nel primo giorno, dalle 9 alle 19, hanno reso omaggio al feretro di Benedetto XVI. La celebrazione eucaristica per le esequie del Papa emerito, prevista giovedì 5 gennaio alle 9:30 sul sagrato della Basilica di San Pietro, “grosso modo ricalca quella riservata a un sommo Pontefice”. A precisarlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Mentre si chiariscono le modalità con cui verrà condotta la liturgia, la rivelazione di Papa Francesco al quotidiano spagnolo Abc scatena le ipotesi più sfrenate. Bergoglio ha gelato i fedeli: “In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già”.

Marco Tarquinio, direttore de L’Avvenire, in collegamento con Tiziana Panella, conduttrice di “Tagada”, offre una spiegazione singolare: “Papa Francesco ha detto che ha predisposto un documento nel quale dà indicazioni precise sul da farsi in caso di impedimento fisico. Il precedente storico più famoso è quello di Papa Pio XII, che durante la seconda guerra mondiale volle che ci fosse un testo che assicurasse la sua volontà di dimettersi, se fosse stato rapito dai nazisti. Non accadeva da tempo e potrebbe accadere ancora”.