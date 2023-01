In Onda, Floris non si arrende al successo di Meloni: “Non farà nulla di nuovo”

02 gennaio 2023 a

conduttore televisivo e scrittore, ospite della puntata del 2 gennaio di In Onda, il talk show serale di La7 che vede Luca Telese e Marianna Aprile in conduzione: “Meloni avrà un problema per tutto l’anno, lei ha vinto perché nuova, ma non può fare nulla di nuovo. Perché il contesto in cui agisce è quello dato. Tra l’altro più andrà bene e più si dimostrerà diverso da quello che ha detto in campagna elettorale. Gli italiani sono sempre stati attirati da due modelli, uno di chi strizza l’occhio agli italiani, di chi concede e di chi fa promesse, un po’ alla Silvio Berlusconi, l’altro è il modello della competenza, Mario Draghi, Carlo Azeglio Ciampi, Romano Prodi. Tutti modelli cui uno arriva dopo un passaggio in cui hanno governato gli altri. Meloni si trova invece - sottolinea il numero uno di DiMartedì - a governare al posto dei competenti, essendo probabilmente lei molto competente, preparata, studiosa, brillante, anche veloce nell’imparare, però è circondata dal mondo delle cicale. Il problema è il confronto immediato sul tema del suo governo”.

“Non rischia però - l’avviso di Floris - sul fronte delle opposizioni, che sono sostanzialmente a terra o non intendono rialzarsi quanto meno. Davanti a Meloni c’è un anno in cui non può fare nulla e lei ha vinto come grande novità. Dovrà gestire come avrebbe gestito Draghi, ma lui lo avrebbe fatto perché nato per quello, lei - la chiosa contro la leader del governo - deve trasformarsi”.