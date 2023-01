L'Aria Che Tira, il candidato Majorino sbotta sui sondaggi: "Portate jella". Caos in studio

Giada Oricchio 02 gennaio 2023 a

Il 2023 si apre con una battuta al fulmicotone a “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di LA7. Durante la puntata di lunedì 2 gennaio, il conduttore Francesco Magnani (sostituto di Myrta Merlino in vacanza) ha parlato delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, che la stessa premier Giorgia Meloni ha definito un primo test per il governo. La grande partita si gioca in Lombardia dove un sondaggio dà il presidente uscente Attilio Fontana, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, al 45,1%, mentre Pierfrancesco Majorino (Partito democratico e M5s) è al 40,1% e Letizia Moratti (Azione e Italia Viva) al 14,8%. Dunque, i due candidati di centrosinistra insieme hanno oltre il 54%.

Alla luce dei numeri, Magnani ha domandato a Majorino se fosse pronto all’assalto al cielo leghista, considerato che la Lombardia è la roccaforte del partito di Matteo Salvini, e il candidato dem è sbottato: “Beh, mi state portando un po’ jella voi dell’Aria che Tira! Ve lo dico perché nel servizio e anche in questa domanda c’è l’idea.... Io me la gioco per vincere, mica per partecipare… io non sono uno di quelli che vuole perdere bene, categoria terribile della politica…”.

Il conduttore ha ridacchiato compiaciuto, consapevole di averlo stuzzicato per avere una reazione forte: “Certo, ma come ho messo un dito nell’occhio del suo avversario politico, dovevo metterlo anche a lei” e un pirotecnico quanto vivace Majorino è andato all’attacco: “Come si vede dai sondaggi, la partita è apertissima… se possiamo evitare il dibattito del giorno dopo, ma fare quello di cinque settimane prima sarei più contento… Lo so che la sfida è difficilissima però dopo 28 anni è il momento di cambiare, soprattutto nel campo della sanità. In Lombardia non ci meritiamo Fontana e Gallera”.