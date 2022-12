Papa Benedetto XVI, la tristezza di La Russa: “Un punto di riferimento che mancherà”

31 dicembre 2022 a

Nella mattina del 31 dicembre 2022 è venuto a mancare Papa Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si erano aggravate nei giorni precedenti al Natale, quando Papa Francesco aveva chiesto di pregare per lui, lanciando un segnale pubblico inequivocabile. Tra coloro che hanno manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa di Joseph Ratzinger c’è anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha inviato un telegramma a Papa Francesco per il tramite del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin: “Santità, la scomparsa del Papa Emerito Benedetto VXI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Mancheranno l'esempio personale e religioso, lo spirito di servizio, la profonda umiltà. Anche a nome dei colleghi senatori - si conclude il telegramma di La Russa - desidero esprimere sentimenti di sincero e profondo cordoglio”.