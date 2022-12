Papa Benedetto XVI, il cordoglio di Meloni: “Gigante della fede e della ragione”

31 dicembre 2022 a

a

a

Papa Benedetto XVI è morto questa mattina e dopo l’annuncio del Vaticano sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo. Non poteva ovviamente mancare un ricordo social di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e premier, che ha voluto omaggiare Joseph Ratzinger con una foto accompagnata da un post sulla propria pagina di Facebook: “Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà. Ho - ha concluso Meloni nel messaggio per il ricordo del Papa emerito - espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale”.