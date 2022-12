L'aria che Tira, Tecce si scaglia contro l'Oms: "Dichiarazioni agghiaccianti"

30 dicembre 2022 a

a

a

La giornalista Laura Tecce, ospite de L'Aria che Tira nella puntata di venerdì 30 dicembre su La7, difende la posizione di Giorgia Meloni sulle misure anti Covid e si scaglia contro le dichiarazioni dell'Oms che ha chiesto di non discriminare le popolazioni in merito alle misure come la reintroduzione di tamponi per passeggeri in arrivo dalla Cina.

#lariachetira @tecce_laura: "A memoria, non ho mai sentito Giorgia Meloni scagliarsi contro la campagna vaccinale, neanche quando era all'opposizione. Si è scagliata contro le restrizioni eccessive della libertà anche quando non era necessario" https://t.co/L2vQYdXeJy — La7 (@La7tv) December 30, 2022



"Meloni ha detto, ieri in conferenza stampa, le stesse cose che ha detto la professoressa Viola: vaccinazioni per i fragili mentre per gli altri la scelta spetta al medico. Esattamente ciò che sostiene la scienza. Tutta questa incoerenza di Giorgia Meloni non la vedo: a memoria non ricordo che Meloni si sia scagliata contro la campagna vaccinale, neanche quando era all'opposizione. Si è scagliata contro le restrizioni eccessive della libertà anche quando non era necessario. Ricordiamo tutti i droni che rincorrevano le persone sulla spiaggia. Alcune sbavature che io non definirei dittatura sanitaria ma impreparazione di fronte ad un virus nuovo, un eccessivo zelo. Credo che Meloni abbia criticato queste sbavature" spiega Tecce che si scaglia contro l'Oms. "Io trovo agghiaccianti le dichiarazioni dell'Oms che parla di discriminazione: stiamo parlando forse di una nuova emergenza, di nuovi casi che vengono da un regime illiberale, autoritario che non è chiaro e che non fornisce informazioni. Non è una discriminazione ma un déjà vu. Trovo questo aberrante più che la posizione di Meloni" conclude.