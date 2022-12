Conte e lo sfondone su Renzi: cosa ha detto. Così ha vinto la Pagella Cup

Christian Campigli 30 dicembre 2022 a

a

a

Un granchio delle dimensioni di una balena. Un premio che nessuno, dotato di senno, vorrebbe vincere. Una contesa che non accenna a volgere al suo termine. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, è il vincitore dell’edizione 2022 della Pagella Cup. I lettori del portale “Pagella Politica” hanno votato in queste settimane per la dichiarazione di un leader del nostro Parlamento che contiene la peggiore inesattezza.

Donzelli umilia Marattin. La figuraccia clamorosa con Giaia Tortora

Nello specifico, si fa riferimento a un'uscita dell'Avvocato del Popolo pronunciata lo scorso 19 settembre, quando l'ex Primo Ministro disse in diretta televisiva che il jet di Matteo Renzi “emette 4 milioni e 800 mila tonnellate di CO2” in una sola tratta. In realtà, questo dato equivale alle emissioni annue di una nazione come l’Albania, il Nicaragua o l’Uganda.

"Perché voglio ringraziarlo". Conte umiliato, Meloni manda in tilt i grillini

Il leader dei Grillini ha trionfato col 32 per cento dei voti. Al secondo posto, con il 24,6 per cento, è arrivato il leader della Lega Matteo Salvini, vincitore della Pagella Cup 2019 e 2021, e dell’edizione speciale per la scorsa campagna elettorale. Il leader del Carroccio ha ripetuto che "la flat tax per le partite Iva, ossia il regime forfettario al 15 per cento, si paga da sola”. Al terzo posto del podio c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vincitrice della Pagella Cup 2020, con il 20,1 per cento dei voti. L'attuale Premier è in gara con una dichiarazione del 22 novembre, quando ha detto che nel disegno di legge di Bilancio per il 2023 “non è previsto alcun condono fiscale”.

"Segnali inequivocabili". Mineo sbotta contro la manovra

Il leader di Italia viva Matteo Renzi è arrivato quarto (13 per cento dei voti), il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi quinto (5,9 per cento), il segretario del Partito democratico Enrico Letta sesto (2,3 per cento) e il leader di Azione Carlo Calenda settimo e ultimo (2,1 per cento). Il nativo di Rignano accusò erroneamente Conte di essere stato il Presidente del Consiglio che “più ha aumentato la vendita di armi”.