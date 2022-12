Omnibus, Donzelli umilia Marattin. La figuraccia clamorosa con Gaia Tortora

29 dicembre 2022 a

"Al volo, ho fatto il fact-checking" esclama la conduttrice di "Omnibus" Gaia Tortora che nello studio di La7, giovedì 29 dicembre, ospita il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e il deputato di Italia Viva Luigi Marattin. Si discute di manovra e sanità e gli animi si scaldano tra i due parlamentari. Tortora allora recupera i dati e li legge in diretta: "2012-2013 Monti promessi 8 miliardi, erogati 0; 2014 Letta promessi 8,4 miliardi mai erogati; 2015-2017 Renzi promessi 16,6 miliardi mai erogati; 2018 Gentiloni 3,3 miliardi mai erogati".

A ogni numero Marattin sgrana gli occhi, incredulo mentre Donzelli gongola. Il deputato di Italia Viva prova allora a ribattere mentre la conduttrice legge: "Sì, promessi ma da un anno all'altro il taglio c'è stato o no?" chiede. "Adesso io ho trovato questi di dati" risponde Tortora. "Marattin adesso vuoi il fact checking e poi non lo accetti" interviene Donzelli. "Se io guadagno 1000 e l'anno prossimo 1100 è aumentato di 100..." dice. "Sono i dati della fondazione Gimbe" specifica la conduttrice mentre i due ospiti continuano a discutere. "Ma fatto sulla promessa, è l'aumento mancato, non il taglio: sono due concetti grammaticalmente diversi" prova a giustificarsi mentre Donzelli ride. E affonda: "Hai fatto la tua figuretta, basta".