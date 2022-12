Meloni umilia Conte: "Perché voglio ringraziarlo", siluro in conferenza stampa

29 dicembre 2022 a

Nella conferenza stampa fiume di fine anno della premier Giorgia Meloni c'è tempo e modo per una stoccata che non è passata inosservata. "Sono stata forse l'unica ad avere il coraggio di scrivere nero su bianco su un programma di governo che bisognava aumentare l'investimento in questo senso", ha detto il capo del governo rispondendo a una domanda sulle spese militari. Il capo del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte si oppone all'aumento delle spese per gli armamenti: "Ora chiaramente l'Italia sta facendo la sua parte. Io voglio ringraziare il coraggioso impulso di Giuseppe Conte, il cui governo aumentò di 3 miliardi di euro le spese militari, credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista. L'Italia andrà avanti, deve andare avanti", afferma con un certo sarcasmo Meloni.

A In Onda interviene Maria Domenica Castellone, vicepresidente del Senato M5s che invitata a commentare il passaggio in questione dei canoduttori Luca gelese e Marianna Aprile ribatte la palla in tribuna. La grillina si chiede perché la premier parli del passato e non di quello che vuole fare (curioso, dopo tre ore di conferenza stampa sulla manovra e gli obiettivi del governo).