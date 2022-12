Covid, Matteo Bassetti massacra la sinistra: "Se c'era qualche dubbio..."

30 dicembre 2022 a

"Giorgia Meloni aveva preso una posizione chiara già al G20, ma mi pare che ieri abbia fugato ogni dubbio, se qualcuno ce n'era, sullla linea del governo che non può che essere una linea pro-vaccini": Matteo Bassetti nel corso della puntata di venerdì 30 dicembre de L'aria che tira, su La7, stronca le critiche residue sulle presunte "strizzatine d'occhio" della premier ai no vax, tirate fuori dalla sinistra a ogni pie' sospinto e smentite dai fatti e ora anche dalle dichiarazioni rese nella conferenza stampa di fine anno.

Ora, con il Covid che torna a bussare alla porta a causa dell'esplosione dei contagi in Cina. l'infettivologo del Saan Martino di Genova spiega come l'urgenza italiana, oggi, sia quel 60 per cento di over 65 e di fragili che non hanno fatto la quarta e la quinta dose di vaccino anti-Covid, "in questo 2022 non hanno ricevuto neanche una dose. Su questi dobbiamo indirizzarci, non su altre categorie non a rischio", spiega Bassetti.

Le tre vaccinazioni e le infezioni che hanno colpito molti italiani sono sufficienti per evitare una nuova emergenza, ma bisogna stare attenti ai fragili e agli anziani. La soluzione sarà un richiamo annuale di vaccino per il Covid per tenere alte le difese immunitarie.