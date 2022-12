Omnibus, Fusani fa la morale a Meloni: “Bravissima in conferenza, ma…”

30 dicembre 2022 a

Un rito scottante per le tematiche calde trattate. La conferenza stampa di fine anno del premier Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa parlamentare, tocca argomenti delicati. Dalla guerra in Ucraina al fisco, dalle imprese alla riforma della giustizia, tutto sembra richiedere risposte concrete da parte del governo, fatti e non parole. La giornalista Claudia Fusani, ospite a “Omnibus”, talk di informazione e approfondimento, evita eufemismi ed è diretta: “Meloni bravissima. Non ha risposto a niente”.

Si celebra con 45 risposte ad altrettante domande il rito della conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia Meloni, affiancata dall’Ordine dei giornalisti e dall’associazione stampa parlamentare. Non si ammettono marce indietro e l’appuntamento tanto atteso, che coincide con l’approvazione definitiva della manovra, si trasforma in una conferenza stampa fiume. È proprio la leader di FdI a scherzare: “È come Telethon... Ma c’è una fine?”. L’incontro si è tenuto ieri, giovedì 29 dicembre, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera. Allontanato lo spettro dell’esercizio provvisorio e a poche ore dall’annuncio del raggiungimento dei 55 obiettivi che andavano centrati nell’ambito del Pnrr, Giorgia Meloni ha sviscerato questioni di estrema urgenza: il livello di coesione politica in una maggioranza alla prova delle riforme, la necessità di “mettere le aziende nelle condizioni di lavorare”, la posizione che l’Italia deve assumere nei confronti dell’Iran dopo le violazioni dei diritti umani verificatesi, il tema della difesa, il conflitto in Ucraina, la prospettiva di uno scostamento di bilancio e il Mes.

A “Omnibus” interviene sull’argomento Claudia Fusani: “Meloni è stata bravissima. Ha una capacità retorica notevole. Non ha risposto a niente”. La giornalista ha spiegato meglio la sua versione dei fatti: “Sul Pnrr non può dire che la staffetta ha funzionato. Ci sono interviste in cui Meloni afferma che il governo precedente ha lasciato il disastro. Mancano medici e fondi. Che gioco si sta facendo sulla sanità? Non ha risposto. I condoni? Il meccanismo di pagamenti a rate sottrae alle casse dello Stato circa 3 miliardi di euro”. Fusani ha allora inchiodato la strategia attuata dal presidente del Consiglio: “Ha fatto una conferenza stampa show. È stata bravissima, abile nel non dare le risposte”.