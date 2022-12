Controcorrente, Sgarbi smentisce i gufi su Meloni: "Cosa è riuscita a fare"

29 dicembre 2022 a

I 55 obiettivi del Pnrr centrati e la manovra approvata senza il ricorso all'esercizio provvisorio. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, ospite di Controcorrente su Rete4 nella puntata di giovedì 29 dicembre, commenta i primi risultati raggiunti dal governo Meloni.



"È stato molto importante che una donna determinata sia riuscita a non far rimpiangere Draghi e in larga misura a portare a compimento l'opera di questo grande statista. Certamente le posizioni erano lontane: quello della Meloni era l'unico partito all'opposizione ma ha capito fino in fondo che l’Europa aveva delle strettoie dalle quali non si poteva uscire. Mi pare che lo abbia fatto mantenendo fede ad alcuni principi come la critica, che poteva evitare dal punto di vista politico, contro il reddito di cittadinanza che è un elemento più etico che politico e su cui ha mantenuto ferma la sua posizione. Per il resto ha conciliato fino ad arrivare all'approvazione del Pnrr che era la cosa più complessa" conclude Sgarbi.