Lazio, il sondaggista Noto inchioda il M5s: "Qual è il problema di Bianchi"

28 dicembre 2022 a

a

a

La candidatura alla guida della Regione Lazio di Donatella Bianchi da parte del Movimento 5 Stelle "è un po' così". "Indipendentemente dalle qualità della Bianchi e dal suo profilo il fatto di indicare un candidato presidente ad un mese dal voto" lascia perplessi. Lo rivela all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto.

Conte candida la giornalista “verde” amica del rosso Orlando: vuole spaccare il Pd

"Fare una campagna richiede tempo. E qui il problema non è il profilo, che andrebbe enfatizzato anche per la sua storia affine a quella del Movimento 5 Stelle, ma il poco tempo che hanno i pentastellati per promuovere questo profilo" prosegue Noto che aggiunge: "Per far aumentare i consensi i 5s avrebbero dovuto partire prima. Nella candidatura della Bianchi, è il tempo l'aspetto critico, non la persona. Potrebbe nuocere a D'Amato, ma non è detto che accada. Potrebbe infatti addirittura diventare marginale, pur guardando a sinistra e al mondo ambientalista" conclude il sondaggista.