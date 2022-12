Regionali Lazio, il M5s candida Donatella Bianchi. Il Pd: non può più condurre LineaBlu

27 dicembre 2022 a

Il Movimento 5 stelle punta sulla tv. È Donatella Bianchi la candidata di Giuseppe Contre alla Regione Lazio. "Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050" ha detto il capo politico ad Avvenire annunciando la candidatura della conduttrice di LineaBlu su Rai1.

Nel Lazio Alessio D’Amato "è stato il punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone. Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra candidata, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti", afferma Conte. Il Pd rispetta la scelta ma ora chiede che Bianchi non vada più in onda: "Ovviamente ora non può più condurre LineaBlu. Fa una scelta politica che rispettiamo, ma è una scelta definitiva. La Rai non ha le porte girevoli", dichiara il deputato e segretario romano del Pd, Andrea Casu, sui social network.

Bianchi si confronterà con l’altro candidato di centrosinistra, Alessio D’Amato, e con il candidato del centrodestra, Francesco Rocca. Volto noto della televisione (conduce il programma Linea Blu su Rai1), Donatella Bianchi, spezzina di 59 anni, è stata presidente del WWF Italia. Dal 2019 è presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque terre. Ha debuttato in televisione all’età di 15 anni nel programma di Rai1 ’Domenica in’ condotto da Corrado, suo talent-scout, ma il grande pubblico ha imparato a conoscerla come inviata speciale di Sereno Variabile su Rai2. Bianchi firma e conduce la rubrica "Viaggi d’Autore" con reportage e dirette dalle Azzorre, Yemen, Egitto, Israele, Tunisia, Canada. Collabora con la Testata Giornalistica Regionale fino al 1994 come conduttrice del Tg Lazio e della rubrica Tgr Italia Agricoltura, in onda su Rai 3 il sabato mattina. Dal 1994 conduce Linea blu, in onda il sabato pomeriggio.