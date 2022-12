In Onda, l'ammissione di Cuperlo sul Pd: "Abbiamo perso circa 6 milioni di voti"

28 dicembre 2022 a

Il candidato alla segreteria del Pd Gianni Cuperlo, ospite della puntata di In onda mercoledì 28 dicembre su La7, spiega come è nata questa sua scelta e ammette la clamorosa débâcle del suo partito.

"In 16 anni abbiamo perso circa 6 milioni di voti. Non abbiamo mai discusso seriamente sul perché questo è accaduto e soprattutto non abbiamo mai scelto di andarli a recuperare. La mia candidatura nasce anche dalla consapevolezza, dalla convinzione e dalla passione che questo partito va salvato e per salvarlo va rinnovato radicalmente. Io penso che la politica somigli un po' alla vita: bisogna fare anche quello che una persona si sente di fare in quel momento anche con dei rischi. Non siamo nati per arrivare sempre primi, io non sono particolarmente abituato ad arrivare primo" confessa sorridendo. "Voglio partecipare a questa discussione per allargare il perimetro di questo partito. In questi giorni, dopo l'annuncio della mia candidatura, molte persone mi hanno contattato per sostenermie mi hanno detto che loro non avrebbero partecipato al congresso. La mia candidatura è stata un motivo per esserci invece. Anche solo per questo non sono pentito" conclude.