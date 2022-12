L'Aria Che Tira, Caprarica: "Il governo sbaglia". La stoccata di Merlino

20 dicembre 2022 a

Il giornalista Antonio Caprarica, ospite a L'Aria che Tira nella puntata di martedì 20 dicembre su La7, critica il governo sull'utilizzo del termine nazione perché sarebbe un modo per inviare un messaggio ideologico. La conduttrice Myrta Merlino però lo provoca sorridendo: "Ma se non lo fa un governo di destra, chi lo deve fare?". Una stoccata per Caprarica che però non cede.



#lariachetira Antonio Caprarica: "La costante esaltazione della parola Nazione va benissimo però viviamo in un tempo in cui le nazioni devono imparare a vivere dentro un organismo molto più vasto, che è l'Europa. Il governo di destra sbaglia" https://t.co/MSt0rNQ3Em — La7 (@La7tv) December 20, 2022



"È un po' il messaggio ideologico di questa nuova destra di governo: il ritorno al passato, la nostalgia. Questa passione per l'antico si accoppia a questa costante esaltazione della parola Nazione che va benissimo è una parola molto bella, molto nobile però il punto fondamentale è che noi viviamo in un tempo in cui le nazioni devono imparare a vivere in un organismo molto più vasto che è l'Europa. Così come la sottolineatura costante 'è una vittoria italiana'. Questi echi di 'Italia first' sono totalmente inappropriati. Il governo di destra sbaglia" spiega Caprarica.

Ma la conduttrice Merlino gli dà una stoccata: "D'altra parte se non la fa un governo di destra chi lo deve fare?" "Sì, sì, ma sbaglia" risponde il giornalista. "Del resto non contesto il fatto che il governo faccia una finanziaria che avrebbe voluto regalare ai suoi elettori un uso del contante o la flat tax. Tutte queste cose sono egregiamente di destra e favoriscono una certa fascia sociale. È totalmente legittimo, quello che obietto è che è semplicemente inutile: questo tenere sempre la testa voltata all'indietro non fa il bene del Paese e nemmeno di questa destra" conclude.

