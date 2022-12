Stasera Italia, pos e tetto al contante un falso problema. Caprarica: perché l'Ue ferma i soldi del Pnrr

05 dicembre 2022 a

Si discute delle riforme sul contante e sul limite dei pagamenti con il pos nel corso dell’edizione del 5 dicembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Tra gli ospiti della puntata c’è Antonio Caprarica, giornalista, che svela perché l’Ue stia bloccando tranche dei soldi del Pnrr: “L'Europa non è che vuole darci i soldi del Pnrr perché c’è il tetto del pos o altro, non ce li dà perché una delle riforme è precisamente quella fiscale, che è destinata a ridurre l'evasione fiscale. Non facciamo cortesemente paragoni con la Germania, la Gran Bretagna e l’Olanda, che sono paesi in cui la fedeltà fiscale non è nemmeno paragonabile a quella del nostro paese”.

Anche Paola Tommasi si inserisce nel discorso, sminuendo la discussione su pos e contante, troppo al centro del dibattito della politica: “A me sembra un po’ ridicola la discussione aperta sul pagamento del tetto ai 60 euro per i pagamenti col bancomat o il limite al contante. Ma secondo voi l’attuazione del Pnrr dipende da quanto possiamo pagare col bancomat al bar e da quanti contanti abbiamo in tasca? Il consiglio da dare al governo è di fare come vuole l’Europa, visto che questo governo ci tiene molto ad avere rapporti cordiali con l’Ue, e andiamo avanti. Non credo che l’evasione si combatta col pos o col tetto al contante, chiudiamo questa parentesi e vediamo esattamente quali sono gli obiettivi del Pnrr. Non vorrei - chiosa Tommasi - che si alzasse un polverone ad arte perché poi ci sono problemi più seri”.