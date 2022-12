Ballando con le stelle, altro infortunio per Gabriel Garko

Alice Antico 18 dicembre 2022 a

Gabriel Garko, in quest’edizione di “Ballando con le stelle”, non trova pace. Difatti, nonostante sia stato da subito considerato tra i favoriti per la vittoria del dance show di Rai1, l'attore continua a riportare infortuni e problemi fisici che rendono complicato il suo percorso nella gara. Dopo il braccio è stata la volta del polpaccio a essere compromesso, e anche in maniera piuttosto seria. Un problema da non sottovalutare, dunque, e su cui Milly Carlucci ha dato delucidazioni al pubblico, durante un collegamento con “La Vita in Diretta”. "L'altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori”, ha esordito la conduttrice nel programma di Alberto Matano. "Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio...Devo dire che è piuttosto grosso l'infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23 che cosa può fare".

La conduttrice aveva già spiegato ai follower del programma la delicata situazione: "Qual è lo stato d'animo di Gabriel? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: "Io ce la metto tutta e ce la farò". Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche la prima parte della finale per quelli che si sono già qualificati e quindi anche per Gabriel”. Questo è stato il racconto della presentatrice. Come si diceva, la finale di “Ballando con le stelle 2023” si divide in due blocchi: la prima parte si è svolta ieri sera in prima serata, e la seconda avrà luogo venerdì 23 dicembre. Milly Carlucci ha parlato del meccanismo che prevede il ripescaggio di una coppia eliminata nelle scorse puntate e poi ha raccontato del clima che si respira in studio: "Ci sono sei coppie scatenate, già qualificate, alla ricerca di punteggio. Così, nella finalissima del 23 dicembre, avranno già una classifica, con il primo, il secondo, il terzo posto e così via [...]. A loro si aggiungerà il vincitore del torneo del ripescaggio. Ci sono gli altri, quelli dei tavolini, che sono qui agguerritissimi per tornare in gara”. Pertanto, dato questo teso clima di competizione, sarà interessante vederne gli esiti. Gabriel Garko non si è esibito nella puntata di sabato per cause di forza maggiore ma staremo a vedere se, come ha promesso egli stesso, riuscirà ad esserci nella finalissima di venerdì 23.