Ballando con le stelle, sui social si scatena la bufera contro il programma di Carlucci

Attimi di confusione a “Ballando con le stelle”. Nell’ultima puntata, infatti, andata in onda venerdì 2 dicembre in prima serata su Rai 1, sembrerebbe che il pubblico social sia stato indispettivo da diverse dinamiche. In primis, da alcune scelte attuate dagli ex ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira ma anche dalle tempistiche fin troppo lunghe dello show che smorzerebbero la passione dello spettatore verso la competizione. Ma non è finita qui, perché ci sono state ancora altre criticità. A non essere piaciuta ai telespettatori sarebbe stata inizialmente la scelta di non eliminare nessuno dei concorrenti in gara neanche nella puntata del 2 dicembre, limitando così la parte competitiva del programma, a scapito della godibilità dello show. Questo perché i due ex ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, in un clamoroso colpo di scena, hanno entrambi usato i loro "salvacondotti", un meccanismo tutto nuovo nel programma, per il quale i due professionisti possono salvare un concorrente dall’eliminazione. Ad averla scampata sono state, in questo caso, le due coppie formate da Rosanna Banfi e Simone, e da Iva Zanicchi e Samuel.

Ma ciò che ha ulteriormente alimentato il disappunto dei fan sembra essere stata l’esibizione programmata dell’ospite della puntata, Zdenek Zeman: la performance è stata giudicata “chiaramente pre-registrata”, così come la sua votazione. Di fatti, durante i voti, si è visto un insolito primo piano da parte delle telecamere sulla presidente di giuria Carolyn Smith. Ancora più straniante è risultato, poi, il passaggio dalle riprese registrate alla diretta, ottenuto con un cambio di ripresa sul pubblico in studio, costretto a un tiepido applauso forzato con tanto di "standing ovation" obbligata dagli operatori in sala. Diciamo che, il famoso “cenno” dei suddetti operatori nei confronti del pubblico, al quale viene chiesto di alzarsi, non è di certo una novità. Quella di incentivare le reazioni del pubblico in sala è quindi una pratica comune negli show registrati con un pubblico presente in studio, ma un esempio così evidente non si era mai visto prima, soprattutto in un programma come “Ballando con le Stelle”.

Sembra, inoltre, che l’eccessiva durata dello show, considerato l’ormai esiguo numero di concorrenti in gara e la programmazione ritardata per i mondiali di calcio, siano altri due fattori influenti per l’interesse degli spettatori. Perciò, in vista dell’avvicinarsi della finale, vedremo come “Ballando” riporterà in campo tutta la sua bellezza, che da sempre gli ha permesso di possedere il suo pubblico di fedeli.