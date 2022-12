Ballando con le stelle, Carlucci presenta Iva Zanicchi e Samuel Peron sui social

17 dicembre 2022 a

"Ballando con le stelle" arriva alle battute finali. Prima dell'inizio della diretta della puntata andata in onda sabato 17 dicembre su Rai1, la presentatrice Milly Carlucci ha postato su Twitter alcuni video girati poco prima della trasmissione. In uno di questi, Carlucci dà un'anteprima ai suoi telespettatori. Si trova accanto a Iva Zanicchi e Samuel Peron, protagonisti di un balletto ispirato a "Via col vento". "Allora qui abbiamo gli autentici e gli originali Rossella O' Hara e Rhett Butler - spiega Carlucci - L'unico Via col vento accade qua". Subito dopo, però, nel post la voce della presentatrice viene coperta da quella di un tecnico di studio che cerca di risolvere un problema: "Peppe - dice la voce del tecnico - mi sistemi i due monitor bassi che è andato via il segnale?!". Fortunatamente era solo un post su Twitter.

Per il pubblico di Rai 1 e Rai Italia è arrivato il momento tanto atteso: sabato 17 dicembre si sono scelte le coppie che venerdì 23 dicembre si giocheranno, senza esclusione di colpi, la finalissima di Ballando con le stelle 2022. Una delle coppie escluse dalla competizione è rientrata in gara grazie alla «staffetta del ripescaggio». Nello spazio dedicato al «Ballerino per una notte» si sono esibite in performance uniche i protagonisti di due delle fiction più amate dal pubblico televisivo: dal Paradiso delle signore, Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari hanno realizzato una coreografia in abiti anni Sessanta mentre, in una coreografia realizzata ad hoc per lei, si è esibita Francesca Chillemi e - come direbbe Suor Angela - «Che Dio ci aiuti». Entrambe le esibizioni sono state valutate dalla Giuria in studio e il punteggio così ottenuto è andato a migliorare la posizione delle coppie in gara.