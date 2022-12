Perché la Bce alza i tassi, Crosetto svela il dramma: cosa sta per succedere

Giada Oricchio 16 dicembre 2022 a

a

a

La Bce ha alzato i tassi di interesse e per Guido Crosetto è uno “schiaffo” all’Italia. Nella conferenza stampa di ieri a Francoforte, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha annunciato: “Il Consiglio ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento e, sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle prospettive di inflazione, prevede ulteriori incrementi a un ritmo costante”.

“Bel regalo di Natale...”. Ira di Crosetto per il crollo della Borsa: come spiana la Bce

Lagarde ha spiegato che lo scopo è assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine. Di parere opposto il ministro della Difesa Guido Crosetto che a caldo è ricorso al sarcasmo definendo la decisione un “regalo di Natale all’Italia”. Oggi, durante un intervento al Decennale di Fratelli d’Italia, il fedelissimo di Giorgia Meloni ha rincarato la dose: “Queste decisioni hanno effetto sul futuro debito italiano”.

A conferma della sua tesi, Crosetto ha spiegato su Twitter: “In USA l’inflazione è da surriscaldamento domanda. In Europa è per buona parte “importata’ per prezzi dell’energia. Non ha senso alzare i tassi. Poi aumentano requisiti di capitale delle banche (che quindi contrarranno credito) e lanciano il tightening sui titoli di stato? Folli!”.

In USA l’inflazione è da surriscaldamento domanda.

In Europa è per buona parte “importata’ per prezzi dell’energia.

Non ha senso alzare i tassi.

Poi aumentano requisiti di capitale delle banche (che quindi contrarranno credito) e lanciano il tightening sui titoli di stato? Folli! — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 16, 2022

Sempre su Twitter, il cofondatore di Fratelli d’Italia se l’è presa anche con il direttore del quotidiano “Domani”: “Qualcuno spieghi cosa sta accadendo a Stefano Feltri che difende la scelta”. Fra i due non scorre buon sangue: il ministro ha querelato il direttore per un’inchiesta pubblicata a ottobre dal titolo “Così Crosetto ha incassato milioni di euro da Leonardo”.