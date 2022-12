Borse in profondo rosso, Crosetto spiana Lagarde: “Grazie per il regalo di Natale all'Italia”

15 dicembre 2022 a

Le Borse europee chiudono in profondo rosso dopo la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse di 50 punti base. E Guida Crosetto perde le staffe su Twitter. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che linea dura da «falco» continuerà nei prossimi mesi, con altri possibili rialzi. A marzo, poi, partirà il Quantitative Tightening, ovvero la riduzione di bilancio della banca, che si tradurrà in meno acquisti di obbligazioni e vendita delle attuali per 15 miliardi di euro al mese. A Milano il Ftse Mib perde il 3,45% e chiude a 23.726,05 punti. Sale vertiginosamente lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando sopra i 200 punti base. In forte rialzo anche il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 4,1%. I titoli di Stato sono quindi in evidente tensione per l’avvio delle vendite dei bond e dei btp da parte della Bce, che costringerà il mercato a farsi carico dell’acquisto di tutte le obbligazioni.

“Non ho capito il regalo di Natale che la presidente Lagarde ha voluto fare all’Italia”, il messaggio sul social network del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha duramente commentato la decisione della Bce di alzare i tassi, causando la salita dello spread. In un altro tweet, Crosetto si è soffermato su un grafico che mostra la netta caduta del prezzo di un Btp di prossima scadenza, con un ulteriore chiarimento: “Per chi non avesse capito l'effetto di decisioni prese e comunicate con leggerezza e distacco…”.