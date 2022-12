Quarta Repubblica, Ignazio La Russa: il Qatargate infanga l'Italia. Ronzulli? Roba mai vista

12 dicembre 2022 a

«Cosa penso dello scandalo Qatargate? A me dispiace anche perché è coinvolto il nome dell’Italia. Panzeri era un parlamentare del Pd, ma italiano. E la stessa greca ha comunque collegamenti con l’Italia. Io oltre che scandalizzato sono dispiaciuto per una vicenda che infanga

la politica e anche un pochino l’Italia». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato a "Quarta Repubblica" su Rete4.

«Ho sempre avuto minacce personali - spiega poi La Russa - io non ho mai dato troppa pubblicità, capisco però che quando vengono fatte pubblicamente, bisogna mettere in atto tutte le contromisure. Noi politici non dobbiamo usare parole d’odio, a buon intenditor poche parole».

Sulla decisione della capogruppo di FI, Licia Ronzulli, che ha annunciato il suo voto contrario al dl Rave, il presidente del Senato è duro: «Non entro nel merito, il parlamentare e anche un capogruppo è libero di votare come ritiene. Ma da vecchio navigante del Parlamento non ho mai visto un capogruppo votare il contrario del suo gruppo. Tutto è lecito ma è strano, veramente strano».

«Non direi che questo governo è in continuità con il precedente - chiude La Russa - questo è un governo votato dal popolo. Se sarà bravo potrà ricandidarsi».