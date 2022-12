Tagada, Alessandra Ghisleri: la sinistra pagherà un prezzo per il Qatargate

12 dicembre 2022 a

I sacchi di soldi arrivati dal Qatar a esponenti di spicco del Parlamento europeo e della sinistra mettono ulteriormente a rischio il rapporto tra italiani e istituzioni continentali. Ne parla Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research durante la puntata di Tagadà andata in onda il 12 dicembre.

"Il Qatargate ingrigisce il rapporto degli italiani con l'istituzione europea - dichiara Ghisleri - Gli italiani fanno già tanta fatica a capire esattamente cosa fanno in Europa. Dalla descrizione che è stata fatta sembra ci siano sacchi di soldi che girano anche in banconote di piccolo taglio da 20 e 50 euro. La cosa grave è che, mentre c'è un momento di crisi, tutto questo allontana la gente dal credere. Il tema vero è il perché credere alle regole che ci vengono imposte da una politica che è facilmente corruttibile soprattutto mettendo in luce il meccanismo delle porte girevoli. Un politico può entrare e uscire dalla politica e, grazie ai suoi agganci, riesce a fare lobby che altri non possono fare. I lobbisti crescono senza un disegno e una regolamentazione. Il fatto che ci siano sacchi contenenti denaro proprio in un momento in cui si parla di regolamentare l'utilizzo del contante scuote l'opinione pubblica. Tutto questo avrà ripercussioni importanti perché quelli che esercitavano nel Pd erano tutte persone conosciute anche con ruoli di rilievo o facenti funzioni di personaggi di grande rilievo come D'Alema. Insomma c'è un legame con la storia del Partito Democratico e dei Ds, quindi sarà inevitabile il riverbero rispetto alla sinistra in generale".