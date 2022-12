Qatargate, in casa di Antonio Panzeri sequestrati 17mila euro

12 dicembre 2022 a

Migliaia di euro in contanti sequestrati a casa dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri. Alcune perquisizioni sono state eseguite a Milano e Calusco D’Adda (Bergamo) a carico dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri e della sua famiglia da parte della Guardia di Finanza - su richiesta del terzo Dipartimento Affari internazionali guidato dall’aggiunto di Milano Fabio De Pasquale - in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell’inchiesta di Bruxelles, per presunti favori a Qatar e Marocco che hanno portato all’arresto, fra gli altri, di Panzeri, della moglie e della figlia. Da quanto emerge sono stati sequestrati supporti informatici e documenti, oltre alla somma di 17 mila euro in contanti trovati nell’abitazione in provincia di Bergamo.

I 4 arrestati davanti al giudice. Il Qatargate sbarca in Camera di Consiglio

Intanto è stata perquisita anche l’abitazione milanese di Francesco Giorgi, assistente europarlamentare e compagno della vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili. La perquisizione è stata eseguita in base a un’ordine di investigazione europeo legato all’inchiesta Qatargate della Procura federale di Bruxelles.