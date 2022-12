Otto e mezzo, Travaglio va fuori di testa con gli evasori: “Mi sono rotto! Ladri”

09 dicembre 2022 a

a

a

Marco Travaglio perde la pazienza nel corso della puntata del 9 dicembre di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. Il direttore de Il Fatto Quotidiano diventa un fiume in piena quando si parla dell’evasione fiscale: “Io mi metto sempre nei panni delle persone oneste, perché a sentire certe narrazioni sembra che in Italia tutti quelli che ricevono una multa non la pagano, tutti quelli che devono pagare le tasse non le pagano, perché siamo un paese tutto di poveri. I veri poveri il centrodestra li sta affamando levandogli il reddito di cittadinanza, quindi aumenteranno quelli che non possono pagare le piccole cartelle e le multe. Il centrodestra ha deciso che i poveri si chiamano occupabili, come gli evasori non si chiamano più evasori, si chiamano persone che sono meritevoli perché hanno dichiarato quanto hanno guadagnato ma non ci hanno pagato sopra le tasse. A casa mia - sottolinea il giornalista - sono evasori, perché confidano nell’inefficienza dello Stato, che dopo anni che non richiede le cose arriva il condono e chi si è visto si è visto. Mi metto sempre nei panni di chi riceve una multa e va a pagarla, pagano pure la mora, di chi riceve una cartella esattoriale e la paga e di quelli che a fine anno pagano le tasse fino all’ultimo euro”.

I motivi della rottura Macron-Meloni: la delicata rivelazione di Molinari

“Quando vedo le dichiarazioni dei redditi ho i miei dubbi che tutti quelli che dichiarano che non potevano pagare le tasse non potevano farle - prosegue il suo discorso Travaglio che alza incredibilmente i toni -. Mi sono rotto le palle di vedere gioiellieri, orafi etc che guadagnano meno del loro cassiere e della loro impiegata, piantatela con questa storia che chi non paga le tasse non può pagarle, chi non paga le tasse è evasore, cioè un ladro! E dovrebbe avere il divieto di voto e di guidare in autostrada, perché le autostrade le hanno pagate quelli che pagano le tasse, non quelli che hanno fatto finta di non avere i soldi. Si consente a chi gira con il rotolo da cinquemila euro di pagare cash”.