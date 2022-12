X Factor, Fedez esplode con Dargen D'Amico: "Niente str...". E interviene pure Chiara Ferragni

Valentina Bertoli 02 dicembre 2022 a

a

a

Il pubblico è sovrano, si dice. La semifinale di X Factor 2022, però, ha dimostrato il contrario. La serata dei duetti ha illuminato il Teatro Repower di Assago, ma la tensione tra i giudici, tangibile fin dai primi minuti, ha fatto finire Fedez nell’occhio del ciclone. La puntata si è conclusa con l’eliminazione degli Omini, la band del roster del rapper. Dargen D’Amico e Rkomi hanno sabotato la possibilità di andare al tilt. Fedez, furioso, si è sbottonato: “Io stratega? Mi girano i cogl**ni”. Poi, teso per il colpo basso ricevuto dai colleghi, è scoppiato in lacrime e si è scusato con i suoi ragazzi: “Colpa mia”.

Una puntata di fuoco e fiamme, quella di giovedì 1 dicembre: pronti a scoprire i nomi dei quattro finalisti di X Factor 2022, i telespettatori hanno assistito ad un pesante scambio di battute al veleno. La semifinale è terminata con l’abbandono del programma da parte degli Omini, tre giovani ragazzi cresciuti nella provincia torinese. Nonostante i colpi di rock, il trio non ha convinto la giuria. In particolar modo, Dargen D’Amico e Rkomi hanno scelto di non dare la possibilità di decidere il destino del gruppo al pubblico. Strategia lungimirante, attuata per il bene dei concorrenti ancora troppo acerbi, o attacco personale alla figura di Fedez? Lo storico giudice del programma, in effetti, era il solo ad avere ancora due concorrenti in gara.

Il rapper è andato su tutte le furie per lo sgarbo ricevuto dai colleghi, che, se avessero voluto, avrebbero potuto sostenerlo: “Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo. A un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico. Sono sempre stato accondiscendente con le richieste dei giudici, non prendetemi per il c**o. Il pubblico non ha deciso un c***o. Io vengo definito un fine stratega a questo tavolo, mi girano i cogl**ni. Non raccontate stra***ate. Ho fatto un discorso a Iacopo (Dargen D’Amico): mi ha detto di sì e ha fatto l’opposto”.

Il produttore ha risposto per le rime: “Io non ho mai chiesto di andare al tilt, nemmeno alla puntata precedente, neanche quando sapevo che il pubblico avrebbe premiato i miei. In questa occasione secondo me il voto andava dato perché i Tropea sono diventati una band invidiabile e ho votato per loro. Non perché gli Omini non valgano. Tutti valgono”. Poi l’intervento riparatore di Ambra Angiolini: “Stiamo dimostrando il peggio. Bisogna saper perdere. Bisogna dare l’esempio”. Riconquistata la calma, almeno apparentemente, Fedez ha raggiunto i ragazzi eliminati sul palco per abbracciarli, ma la delusione è stata cocente ed è scoppiato in lacrime per la loro eliminazione: “Mi dispiace ragazzi, è colpa mia”. Intanto Chiara Ferragni, influencer e moglie di Federico Lucia, ha sostenuto il marito con una storia su Instagram: “Sei un amore”, ha scritto nella didascalia al video che riproponeva il programma in diretta.