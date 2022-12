Striscia la notizia, Tapiro d'Oro a Myrta Merlino: la replica della conduttrice

06 dicembre 2022 a

Tapiro d'Oro a Myrta Merlino. Dopo il comunicato stampa di denuncia del sindacato dei lavoratori di La7 contro i presunti "comportamenti incivili e maleducati" della conduttrice nei confronti dei suoi colleghi, Striscia la Notizia, nella puntata di martedì 6 dicembre, le assegna il famigerato premio. E Merlino, raggiunta da Valerio Staffelli, spiega per la prima volta la sua posizione.

"Davvero lei è un tiranno?", le chiede l’inviato del tg satirico dopo la bufera scatenata dalle accuse del sindacato Rsu il 30 novembre scorso. "Nelle famiglie ogni tanto esistono buoni umori, cattivi umori, ma sono cose che di solito si gestiscono dentro la famiglia, non fuori", spiega la conduttrice di La7. E riguardo alle indiscrezioni sui presunti massaggi ai piedi da lei richiesti ai suoi collaboratori, la conduttrice afferma: "Non prendete le fonti per buone. Ti sembra una cosa possibile?".