Myrta Merlino da La7 a Mediaset? Replica di Cairo ma spuntano i sostituti

03 dicembre 2022 a

a

a

Rivoluzione in vista nella mattina televisiva di La7? Le voci che vogliono un imminente passaggio di Myrta Merlino, conduttrice de L'aria che tira e volto tra i più noti della rete, si fanno sempre più pressanti. Le indiscrezioni che riportavano comportamenti “incivili e maleducati” di Merlino con gli addetti ai lavori di La7, denunciati anche da un comunicato sindacale, rafforzano l'ipotesi che la giornalista napoletana possa scegliere di cambiare aria. Secondo quanto riporta Affaritaliani, Merlino si sarebbe affidata al manager Lucio Presta per passare a Mediaset, senza contare che pare che "ci sia anche un problema in termini di contratti mai chiusi tra La7" e l'agente dei Vip.

"Comportamenti incivili". L'accusa del sindacato di La7 contro Myrta Merlino

Secondo la ricostruzione, Mediaset avrebbe già proposto a Merlino gli spazi di Barbara Palombelli, che conduce Stasera Italia su Rete4, ma sempre secondo il retroscena alla conduttrice preferirebbe una trasmissione settimanale. In casa La7 si starebbe già pensando ai sostituti di Merlino. Si parla di David Parenzo o Marianna Aprile, già conduttori nelle varie edizioni di In Onda. Tuttavia, Affaritaliani riporta anche le parole dell'editore di La7, Urbano Cairo, che alla domanda se è vero che il futuro di Merlino sarà a Cologno Monzese replica "con un secco no", negando tra l'altro problemi con Presta. Nei prossimi giorni probabilmente si capirà l'aria che tira tra Merlino e La7.