L'Aria Che Tira, De Masi umilia Chicco Testa: "Lo sai come ti chiamo..." E in studio cala il gelo

Giada Oricchio 05 dicembre 2022 a

a

a

“Ti sei rinco***ito? Ti chiamo Checca anziché Chicco”. Domenico De Masi gela lo studio de “L’Aria che Tira”. Nell’ultima parte del talk mattutino di LA7, lunedì 5 dicembre, la conduttrice Myrta Merlino ha parlato di salario minimo con il professore di sociologia Domenico De Masi, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e il manager Chicco Testa.

Durante il confronto, il dirigente ha più volte storpiato il cognome dell’ideologo del M5s chiamandolo “Masi” invece di “De Masi”. L’accademico l’ha presa piuttosto male: “Ma ti fossi rinco***nito? De Masi… sbagli il cognome dopo tanti di amicizia? Ti sei rinco***nito? Chicco, ci conosciamo da 30 anni e mi dici ancora "Masi". Testa, in collegamento, non ha afferrato la correzione e ha continuato a sbagliare. Peggio è andata quando l’ex politico ha interrotto Gasparri mentre spiegava l’ascensore sociale più lento e la necessità di una detassazione sul lavoro per un aumento degli stipendi. A questo punto, De Masi, ridacchiando in segno di sfottò, ha ripetuto: “Ma allora è proprio rinco***ito, te l’ho detto che si è rinco***nito!”.

"Gentaglia". Myrta Merlino, cosa le esce di bocca in diretta

Merlino ha cercato di ristabilire l’ordine invitando Testa a usare i nomi giusti: “Ti do la parola ma con una postilla: rivolgiti all’emerito professore con ‘De Masi’” e il sociologo si è lasciato andare a una battuta di dubbio gusto: “Altrimenti sbaglio pure io e lo chiamo Checca anziché Chicco”. Una frase infelice stigmatizzata in sottofondo da Gasparri con un sonoro “noooo”, ma De Masi con evidente malizia ha ripetuto: “Capito? Checca non Chicco!”. L’aria in studio si è fatta siberiana e Merlino ha sussurrato un laconico: “Va bene”.