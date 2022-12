L'Aria che Tira, il sindacato di La7 accusa Merlino: "Comportamenti incivili con i colleghi"

02 dicembre 2022 a

Un comunicato di fuoco contro Myrta Merlino, la conduttrice del talk mattutino L'Aria che Tira su La7. Nel mirino del sindacato di La7 finiscono i presunti comportamenti incivili e maleducati di Merlino nei confronti dei suoi colleghi. Secondo quanto si apprende dal comunicato della Rsu, il sindacato dei lavoratori di La7, la conduttrice napoletana oltre ad avere atteggiamenti ostili avrebbe condizionato le turnazioni dei lavoratori e influenzato la possibilità di prolungare o meno i contratti del personale.

“La RSU, nell'incontro sindacale del 30 novembre, ha riportato all'Azienda le numerosissime segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori sull'atteggiamento della giornalista Myrta Merlino conduttrice del programma L'Aria che Tira. II volto di rete frequentemente adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto comportamenti incivili e maleducati; influenza la possibilità di prolungare contratti di personale specializzato che lavora professionalmente nella nostra azienda e, condiziona le turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né di tipo professionale e né di tipo etico. La RSU esprime la sua ferma contrarietà nei confronti del comportamento della conduttrice ed auspica che dopo questa formale segnalazione vengano finalmente adottate le necessarie misure da parte dei vertici aziendali al fine di ripristinare il corretto rapporto individuo – Azienda e di ristabilire il giusto clima lavorativo, ad oggi deteriorato" si legge nel comunicato del sindacato. A queste accuse Myrta Merlino non ha ancora replicato.