Mario Giordano inchioda Soumahoro: "Cosa ha detto in tv... Deve spiegare"

Non è solo Marie Therese Mukamitsindo, la suocera di Aboubakar Soumahoro, a dover spiegare cosa è successo con le sue cooperative finite nell'inchiesta della Procura di Latina ma è anche il sindacalista paladino dei braccianti agricoli eletto alla camera con Verdi e Sinistra Italiana deve chiarire molti punti. Mario Giordano punta il dito sulla gestione dell'accoglienza dei migranti nel corso della puntata di giovedì 1 dicembre di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Il conduttore di Fuori dal coro dopo un servizio sulle condizioni degli immigrati nelle coop su cui si sono accesi i fari dei magistrati, punta il dito sui controlli inesistenti: "Tante volte abbiamo visto che non ci sono", afferma il giornalista che vuole sapere "perché quei soldi vengono spesi. Evidentemente non vengono spesi nell'interesse degli immigrati che vivono in quelle condizioni che tante volte abbiamo visto. Evidentemente finiscono da un'altra parte, e qui si parla di 62 milioni di euro" di soldi pubblici.

"Ci sono delle cose che naturalmente devono essere chiarite dalla suocera, ma anche da Soumahoro". A cosa si riferisce Giordano? Il problema sono le dichiarazioni fatte in tv dal sindacalista candidato dall'alleanza dei partiti di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "È andato in televisione a dire che lui sapeva che i dipendenti non erano pagati... Io mi chiedo perché uno che fa della difesa degli immigrati il suo punto d'onore non va a chiedere conto alla cooperativa della suocera. Come mai ci sono delle persone che da due anni non vengono pagate?". Non ci sono alternative, Soumahoro ora "deve spiegare", conclude il giornalista nello studio di Del Debbio davanti a Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde.