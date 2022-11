L'Aria che Tira, Merlino sorprende Bagnai con l'oggetto inaspettato: risposta raggelante

30 novembre 2022 a

“Sta entrando nel mio studio il professor Alberto Bagnai, buongiorno professori entri. Il professore fa tutto da solo e non si fa accompagnare, bravo, le dieci guardie del corpo non le ho portate”. Inizia così, con toni ironici, l’intervista di Myrta Merlino al deputato leghista Bagnai, che sta al gioco e scherza con la giornalista napoletana, conduttrice de L’Aria che Tira su La7: “Mi stanno aspettando nella mia lussuosa berlina blindata qui fuori”.

Merlino, una volta messo a proprio agio l’ospite nella puntata del 30 novembre, sorprende tutti tirando fuori un oggetto a sorpresa. “Guardi che le ho fatto trovare a lei, il pos” e mostra un pos, con tanto di scontrino, a Bagnai e alle telecamere. “Ne ho uno anch'io, poi le spiego, sono utente attivo e passivo di quelle macchinette” ridacchia Bagnai dopo la sorpresa.

Dopo il siparietto viene mandata in onda la pubblicità e al rientro in studio Merlino batte il chiodo sul discorso del tetto per l’obbligo di pagamenti con carte e bancomat: “Io giro quasi sempre senza contante. Io sono abituata a fare quasi tutto con la carta, anche spese di 5 o 10 euro. Il mondo va verso il pos, in Inghilterra ci paghi pure mezza sterlina, noi invece andiamo da un'altra parte”. “No, non andiamo da un’altra parte, c’è bisogno sempre di ragionevolezza e di proporzionalità. Mi lascia indifferente, anch'io utilizzo le carte” la replica di Bagnai che poi snocciola tutto il suo discorso sull’euro, la contante e la moneta a corso legale.