Soumahoro, umiliazione totale per la sinistra. Il ministro Crosetto dà il colpo di grazia

“Il vero problema non è Soumahoro”. Guido Crosetto cambia prospettiva nel caso che sta agitando la sinistra. Aboubakar Soumahoro è il deputato del gruppo Verdi-Sinistra Italiana, eletto per la prima volta il 5 settembre scorso e presente al porto di Catania per difendere la nave Ong Ocean Viking, che si è autosospeso dopo aver scoperto che la procura di Latina ha messo sotto inchiesta la suocera per malversazione nella gestione delle due cooperative Karibu e Consorzio Aid (lui non risulta indagato, nda).

Ci si chiede se Soumahoro realisticamente potesse non sapere che i migranti venivano sfruttati, i minori ospitati maltrattati, il personale non pagato e che la Karibu avesse un debito con il Fisco di 1 milione e mezzo per trattenute e tasse non versate.

Ebbene, il ministro della Difesa e fondatore di Fratelli d’Italia, sempre molto attivo su Twitter, ha commentato la vicenda con un post: “Il tema non è #soumahoro. Il tema sono le migliaia di persone che ogni giorno vengono sfruttate nell’assoluta indifferenza, spesso utilizzando sistemi formalmente “legali”, come alcune cooperative. Una concorrenza tra poveri e derelitti, per comprimere i salari verso il basso”. Il tweet ha diviso gli utenti: una parte gli riconosce il merito di aver evidenziato le criticità del mondo del lavoro e un’altra gli ricorda che è al governo e dunque ha il potere di intervenire, magari introducendo il salario minimo e riformando in meglio il Reddito di cittadinanza, attualmente l’unica alternativa al lavoro in nero.