Stasera Italia, Vittorio Sgarbi distrugge Luigi Di Maio: "Intollerabile che guadagni quei soldi"

18 novembre 2022 a

a

a

Durante la puntata di Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete 4, Vittorio Sgarbi è un fiume in piena. Il sottosegretario alla Cultura si esprime così sulla riduzione dei parlamentari nella nuova legislatura: "È insopportabile da ogni punto di vista. La mia posizione morale e civile è quella di uno dei 14 parlamentari che ha votato contro questa riduzione, appoggiata da tutti, dal Pd a Forza Italia, che hanno ceduto al ricatto populista di questi deficienti che hanno fatto solo danni (il Movimento Cinque Stelle, ndr)".

Incredibile ma vero: Di Maio inviato Ue nel Golfo Persico

Poi Sgarbi si concentra su Luigi Di Maio, che sarà l'inviato nell'Unione Europea nel Golfo Persico, pagato con uno stipendio da capogiro. "Trovo assurdo che questo personaggio, che mi fa anche tenerezza, debba avere uno stipendio da dodicimila euro al mese - attacca il critico d'arte - senza aver fatto nemmeno un concorso, quando invece un archeologo guadagna diecimila all'anno per fare lavori straordinari. A lui gli regalano un posto, uno stipendio e gli danno l'immunità: questo sarebbe un riferimento dei Cinque Stelle? È intollerabile, insopportabile, è l'esempio del fallimento totale di quella posizione politica, ora rappresentata da un leader che è quanto di più lontano da Beppe Grillo".

Stipendio da favola per Di Maio nel Golfo Persico: le cifre. Gasparri e la Lega insorgono

Parlando di Giuseppe Conte e della sua battaglia sul reddito di cittadinanza, Sgarbi non si contiene: "Fa il camaleonte, si trasforma e fa il teorico del reddito di cittadinanza obbligatorio. A quelli che lo prendono, li mandino a fare i custodi nei musei, invece di lasciarli a casa a non fare nulla. I Cinque Stelle sono quelli che non fanno niente e hanno vantaggi come il signor Di Maio":