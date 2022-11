Renzi aggiorna "Il Mostro". Dal caso David Rossi alle lotte di potere: chi trema

Christian Campigli 18 novembre 2022 a

Un nuovo attacco. Diretto, senza sconti. Contro quel mondo “deviato che inquina uno dei poteri più importanti per uno Stato democratico”. Rivelazioni, autentici scoop e dettagli privatissimi. L'edizione aggiornata del libro “Il Mostro” verrà presentata per la prima volta lunedì prossimo a Firenze. Fino ad oggi il contenuto del nuovo sforzo editoriale del nativo di Rignano è rimasto top secret.

Vi sarà certamente un capitolo dedicato all'assoluzione dei genitori dell'ex Presidente del Consiglio, Tiziano e Laura. Una decina di pagine verranno utilizzate per spiegare la vicenda dell'incontro, in un autogrill, con Marco Mancini, un dirigente dei servizi segreti italiani e, soprattutto, indicare senza mezzi termini chi ha passato “la velina” ad alcuni organi di informazione. Non mancheranno gli aggiornamenti sulle “strane indagini fiorentine”, sulle lotte di potere nel Csm e nel Copasir ed infine “curiosità inedite sulla crisi del governo Draghi e sulla nascita del governo Meloni”.

C'è grande attesa per il capitolo dedicato ad uno dei più grandi misteri italiani degli ultimi venti anni: la morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal nostro quotidiano ed anticipate la scorsa settimana, vi saranno anche due attacchi frontali ad altrettanti esponenti del mondo giudiziario.

Queste le date delle presentazioni: lunedì 21 alle 18 a Firenze, martedì 22 alle 18 a Roma, mercoledì 23 alle 18 a Milano, presso il Teatro Parenti, giovedì 24 alle 18 a Torino e venerdì 25 alle 18 a Genova. “Lunedì ci vediamo alle 18 - si legge sulla Enews - in un luogo simbolico della giustizia fiorentina. Quello che un tempo era il tribunale, in Piazza San Firenze. La mia amministrazione riuscì a terminare un percorso pluriennale fatto di traslochi e spostamenti. E il rapporto con i magistrati fiorentini di allora fu un esempio di straordinaria collaborazione istituzionale. Chi leggerà il libro scoprirà che il modo di procedere di alcuni magistrati fiorentini è invece scandaloso. E ci sono alcune notizie inedite su questo… “. Una nuova, succosa, puntata dello scontro tra Renzi e la magistratura. Un libro che, come sostiene lo stesso autore, “farà molto parlare. Oppure faranno scendere un silenzio di tomba. Chissà”.