Emergenza migranti, Luca Casarini contro Malta: non rispetta l'obbligo di soccorso

Riflettori sull'emergenza migranti. Luca Casarini di "Mediterranea SavingHumans" smaschera quello che avviene in mare attorno alle operazioni di soccorso dei migranti. Casarini punta il dito contro il comportamento di Malta che, secondo Casarini, fornirebbe benzina alle Ong per proseguire la loro navigazione verso le coste italiane. Ne ha parlato nel corso della trasmissione "Tagadà" in onda il 14 novembre su La7.

"Le Ong non vanno in giro per il mare e fanno quello che vogliono - sostiene Casarini parlando con Tiziana Panella - La convenzione di Amburgo dice che il porto sicuro è un porto dove la dignità della persona non viene messa in pericolo. Quindi è il porto di un Paese che ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra e la Tunisia non credo l'abbia ancora sottoscritta. In secondo luogo, il porto sicuro è il porto più vicino. In molti casi il porto sicuro è Malta ma Malta, che ha firmato l'accordo con il nostro governo, è quella che viola in maniera sistematica l'obbligo di soccorso e accoglienza. Malta non solo non fa attraccare le navi e i migranti, ma va a bordo delle barche, gli fornisce la benzina e gli dice di là c'è l'Italia. E questo sarebbe l'alleato del nostro Paese in Europa sulla questione migranti?".