Migranti, Rampini smaschera la Francia e l'Ue: "Ogni paese è sovranista"

"Al di là della retorica, tutti i governi europei sono sovranisti, senza eccezione". È quello che sostiene l'editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini, durante la trasmissione Tagadà, in onda giovedì 10 novembre su La7. Rampini parla dello scontro tra l'Italia e la Francia sui migranti nella vicenda di Ocean Viking, la nave Ong diretta verso il porto di Tolone dopo il rifiuto dell'Italia.



"Guardate che l'atteggiamento della Francia nei confronti dei richiedenti asilo o dei profughi che arrivano dall'Italia è, a prescindere da chi è il presidente di turno all'Eliseo, così da moltissimi anni. Io ricordo di aver visitato 10 anni fa i primi campi profughi a Ventimiglia. La sospensione degli accordi di Schengen a Ventimiglia è una cosa antica. Così fan tutti" spiega Rampini. "Non è che il sovranismo è una caratteristica italiana. La Germania tentò brevemente nel 2015, di fronte ad un inusitato afflusso di profughi allora soprattutto dall'Afghanistan e dalla Siria, la cosiddetta politica delle braccia aperte che fu un disastro e infatti poi chiuse le frontiere. Adesso la Germania è come la Svezia o come gli altri Paesi nordici che sono mete ambite dei migranti. Questi Paesi nordici, e anche la Germania, praticano politiche selettive: vogliono scegliere loro chi accogliere e praticano una politica mirata a soddisfare le loro esigenze di lavoro. Ma è una politica molto diversa dall'apertura delle frontiere. Questa è la realtà, tutti i Paesi europei sono sovranisti anche quando parlano il linguaggio dell'europeismo" conclude Rampini.