L'Aria che Tira, Ghisleri: che cosa pensano gli italiani del problema migranti

09 novembre 2022 a

a

a

Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, è ospite dell’edizione del 9 novembre de L’Aria che Tira, il programma televisivo condotto da Myrta Merlino su La7, e viene interrogata sulle principali problematiche avvertite dagli italiani: “L'immigrazione non è 'il' problema per gli italiani, il caro bollette e il costo della vita sono ai primi posti, l’inflazione compresa. In fondo c’è anche l’immigrazione, che è un tema importante, soprattutto per il centrodestra, e viene visto dal centrodestra come la possibilità e la capacità di rinfocolare quelli che sono i temi forti cari a Matteo Salvini e quindi anche cercare di guadagnare spazio rispetto ad altri temi. È una linea dura che piace a questo elettorato, piaceva già quando c’era il governo Salvini-Conte, aveva fatto riscuotere un importante successo a Salvini, fino a farlo arrivare oltre il 30%”.

L'inganno dell'Ong sull'emergenza profughi: "Partono solo se...". Il documento segreto

“All’interno della coalizione di centrodestra - prosegue e conclude Ghisleri nella propria analisi - il partito di Forza Italia è quello più moderato sulla situazione, un elettore su quattro si pone addirittura dei dubbi sulla faccenda, ma condivide il fatto di definire europeo il tema migranti. Mentre per gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia diventa un tema di sovranità popolare”.