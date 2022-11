In onda, l'allarme di Ilaria Capua sui virus modificati in laboratorio

05 novembre 2022 a

Dopo la pandemia di covid, gli scienziati stanno facendo letteralmente la corsa alle sperimentazioni sui virus. Li chiamano virus "ingegnerizzati" e gli esperimenti consistono nella modifica del patrimonio genetico dei micro-organismi. In questo modo, i virus diventano più aggressivi e letali. Se n'è parlato durante la puntata di "In onda" del 5 novembre. La scienziata Ilaria Capua ha messo in guardia sui pericoli di queste ricerche: le fughe dai laboratori sono sempre all'ordine del giorno.

"E' di qualche settimana fa la notizia che un'università americana ha preso un virus del covid, gli ha cambiato due pezzettini e lo stesso virus ha ucciso l'80% dei topi infettati - ha detto Ilaria Capua in collegamento con "In Onda" - Per questo tipo di esperimenti ci sono molti finanziamenti e si stanno allargando a macchia d'olio in tutti i Paesi del mondo, anche in quelli dove ci sono conflitti e instabilità sociale. Il covid ha trasformato la ricerca. Più noi scienziati portiamo avanti questo tipo di lavoro e lo facciamo in tanti laboratori nel mondo, maggiore saranno i rischi di fughe dei virus dai laboratori".