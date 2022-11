In onda, Ezio Mauro contro Giorgia Meloni: è un'anomalia come Trump

05 novembre 2022 a

Il fenomeno Meloni continua a far arrovellare la sinistra italiana. Perché ha vinto? Come ha fatto a diventare forza egemone in Italia? Molti, però, anziché metterne in risalto le qualità politiche, cercano di gettare ombre sul conto del premier. Come Ezio Mauro che attribuisce l'emergere e l'imporsi di Meloni a una sorta di anomalia, esattamente come è successo nel caso della vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti. Se n'è parlato durante la puntata di "In Onda" del 5 novembre.

"Sia all'opposizione che al governo, Meloni ha puntato su un'identità precisa al punto da sottolineare l'anomalia della sua identità - ha detto Ezio Mauro - E persino il fatto che sia una cultura venuta dall'altro mondo, da un richiamo storico al fascismo, caratterizza la sua anomalia. Meloni si presenta come fuori dal mazzo, con un piede dentro e un piede fuori dal sistema. Questa caratterizzazione l'ha fatta scegliere dagli elettori anche perché c'è l'impressione che sia irregolare. L'elite e l'establishment è il fantasma di questo ceto in formazione mosso dal risentimento. E c'è l'impressione che l'establihment non riuscirà a metterle le redini. E' la stessa anomalia che, all'epoca, ha premiato Donald Trump".