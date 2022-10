In Onda, scintille De Gregorio-D'Alema: "Lei e Conte..." "Bassissimo livello"

30 ottobre 2022 a

"Corrisponde al vero che lei è un consigliere di Giuseppe Conte?". La domanda di Concita De Gregorio a Massimo D'Alema, nel corso di In Onda su La7, spiazza l'ex premier e storico esponente della sinistra. "Mi stupisce che lei mi faccia questa domanda, la considero veramente di bassissimo livello" afferma D'Alema sul filo dell'ironia, anche se il messaggio alla conduttrice arriva forte e chiaro.

Seguono infatti secondi interminabili di silenzio, con il co-conduttore David Parenzo che toglie d'impaccio "Baffino" con un assist provvidenziale: "Non ci sarebbe niente di male...". "Ecco, non ci sarebbe niente di male", riprende l'ospite nella puntata di domenica 30 ottobre.

D'Alema subito dopo entra nel merito della domanda, che definisce comunque frutto di una "dietrologia". "Ogni tanto dialogo con Conte, ma anche con tanti altri. Con Matteo Renzi? No, con quelli che mi cercano..." spiega. Tra questi, evidentemente, non c'è Enrico Letta a cui nel corso dell'intervista l'ex premier - primo e unico con un passato nel Partito Comunista Italiano ad andare a Palazzo Chigi - ha riservato non poche stoccate. "Ma con altri nel Pd ho parlato, con quelli che mi cerco. Non mi metto al telefono... Conte mi ha cercato, ma per dire, sulla rivista che dirigo ha scritto anche Giorgia Meloni... Non se n'è accorto nessuno, ma è successo", spiega D'Alema cavandosi d'impaccio.