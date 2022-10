Agorà, Delmastro smonta le eco-balle del Pd: chi ci ha consegnato a Putin

25 ottobre 2022 a

Chi è che ci ha "consegnato mani e piedi alla dipendenza energetica dalla Russia"? Nello studio di Agorà, il programma di Rai3, il deputqto di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove rinfresca la memoria alla sinistra. "Chi è riuscito a fare il presidente del consiglio per un anno, giusto il tempo per andare a Trieste e firmare 28 accordi commerciali" con il presidente russo Vladimir Putin? E ancora, afferma a tambur battente Delmastro ribattendo alla dem Beatrice Lorenzin, chi è stato "l'unico leader occidentale" ai Giochi olimpici invernali di Sochi, in Russia? Le domande retoriche di Delmastro hanno tutte un'unica risposta, ossia Enrico Letta, attuale segretario del Partito democratico.

L'Italia ora deve affrontare uno scenario complicatissimo dal punto di vista energetico ed economico. Scontiamo, negli ultimi anni, "una visione talebano-ambientalista", attacca il deputato del partito di Giorgia Meloni, che ha inseguito la sostenibilità ambientale senza pensare alla sostenibilità sociale ed economica. "Come per la transizione elettrica, che vuol dire flagellare e mettere in ginocchio l'automotive italiano". Scelte che oggi premiano la Cina che produce i componenti indispensabili per la mobilità elettrica e "deruba l'Africa delle terre rare".

Non solo. Pechino produce le batterie necessarie alla transizione elettrica usando centrali a carbone che inquinano l'ambiente. Senza contare che un'altra dipendenza estera, quella dalle terre rare e dai minerali indispensabili per la mobilità elettrica e le energie alternative, rischia di essere dietro l'angolo. "Siamo stati miopi nei confronti dell'Africa" ammette infine Lorenzin.