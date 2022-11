L'Aria che tira, Vittorio Sgarbi: "Morgan nel festival degli irregolari con Vasco Rossi e Renato Zero"

02 novembre 2022 a

Il ruolo di Morgan nel prossimo esecutivo è tutto da disegnare. Il nuovo sottosegretario Vittorio Sgarbi ha grandi progetti per il musicista e parla già apertamente di un festival degli irregolari che dovrà coordinare e a cui dovranno partecipare anche Vasco Rossi e Renato Zero. In altre parole, la musica dovrà avere un peso specifico nell'azione di governo senza essere relegata, come sempre, ad arte di serie B.

Morgan ingaggiato da Sgarbi? Arriva l'altolà del ministro Sangiuliano

"Morgan lavorerà sicuramente con noi - dichiara Sgarbi in collegamento con L'Aria che tira - E' un uomo di grande lucidità e non c'è nessuna urgenza. Lui vuole essere utile subito ma non c'è fretta. Nell'arco di poco tempo potremo trovargli un Festival degli irregolari che potrebbe essere perfetto per lui con Vasco Rossi e Renato Zero. E' un mondo della cultura che non possiamo lasciare ai lati. Lui può esserne il coordinatore per la sua intelligenza e la capacità di capire. Basta disegnare lo spazio in cui può muoversi e gli faremo fare sicuramente cose importanti per i giovani e per tutto il mondo della musica. Una cosa è certa: io sono il punto più di sinistra del governo Meloni".