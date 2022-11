L'Aria che Tira, Donzelli difende Bignami travestito da nazista. Cosa risponde Merlino

02 novembre 2022 a

a

a

Non si ferma la polemica sulla foto scattata nel 2008, durante l'addio al celibato, al viceministro delle Infrastrutture del governo Meloni. Galeazzo Bignami è stato nuovamente travolto dalle critiche per la foto in cui appare vestito da nazista. Se ne è parlato anche nella puntata di mercoledì 2 novembre a L'Aria che Tira su La7 dove la giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa Meli si è scontrata con il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.



#lariachetira Donzelli 'difende' Bignami: "L'hanno costretto alcuni amici durante l'addio al celibato. Una volta a carnevale mi sono travestito da Minnie..." https://t.co/r9zPI1USk4 — La7 (@La7tv) November 2, 2022

"Non erano 4 anni a fa sicuramente. Risale almeno a 18 anni fa" tuona Donzelli riferendosi all'anno in cui è stata scattata la foto. "Era il suo addio al celibato, quindi non è possibile che risalga a 4 anni fa" prosegue Donzelli. "Ha ragione, la foto è del 2008" afferma Merlino che rettifica l'errore. "Posso raccontarvi chi è Galeazzo Bignami perché è un caro amico, una delle persone più intelligenti che conosco oltre che un fervido difensore dei principi democratici" spiega Donzelli che viene subito interrotto da Cerno e dalla Meli che quasi in coro esprimono i loro dubbi: "Eh certo", "Lo abbiamo visto". "Vi sfido a trovare..." Donzelli si infuria perché Meli li lascia andare in una risata ironica. "Ma come fai? Anche Senaldi ride, non solo io" prosegue la giornalista. "Capisco che siete tutti della stessa idea ma visto che mi state aggredendo datemi la possibilità di spiegarvi chi è Bignami" continua il deputato FdI.

Lo studio accerchia Donzelli su rave e Sapienza: la difesa con un gesto inaspettato

"Da quando aveva poco più di 20 anni nelle istituzioni vi sfido a trovare un atto che non sia rispettoso della democrazia, un atto che non abbia difeso i principi democratici, una dichiarazione che non sia in difesa della democrazia. È uno di quelli più a destra che ha ottimi rapporti con Israele, anche prima che Fini ci andasse e quindi è una storia inattaccabile quella di Bignami. Al suo addio al celibato, gli amici, in una situazione privata e goliardica, lo hanno vestito forzatamente come solitamente si fa in queste circostanze da nazista e gli hanno scattato una foto. Ha detto che se ne vergogna e ha chiesto scusa" prosegue Donzelli. "Non aveva l'aria di uno costretto, ha un bel sorriso" interviene Meli. "L'addio al celibato, pietà, vorrei vedere tutte le foto degli addii al celibato in Italia" spiega il deputato. "Si, certo, tutti con la svastica" interrompe Meli.

“Li bastonerei tutti”. Telese si trasforma: la chiamata alle armi contro i rave

"Bignami ha già chiarito da anni, quella foto è sbagliata, se ne vergogna e ha detto che non si scherza su queste cose. Questa foto era uscita mentre era in Forza Italia, nessuno aveva sollevato problemi. Poi quando è passato con Fratelli d'Italia si è scatenata la polemica" sottolinea Donzelli che viene interrotto dalla Meli. "Mi dispiace correggerla, il caso era uscito quando era in Forza Italia". "Eh infatti lui spiegò ed eravate tutti felici. Raccontare che una persona è nazista perché, in una situazione privata, viene vestito da nazista.. Io mi sono vestito da Minnie a Carnevale, vuole dire che sono Minnie? No!" dice Donzelli. "Meglio Minnie" insiste Meli. "A parte la notizia che Donzelli è fluido alla grande" interviene Merlino scherzando. "Non sono fluido, ciascuno si veste a Carnevale come vuole per ridere e per scherzare. Non era Carnevale ma un addio al celibato e infatti ha chiesto scusa" conclude il deputato.